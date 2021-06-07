وزير العدل يستقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين الدولتين فى إطار اتفاقيات التعاون القانونى والقضائى، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين. كما تناول الجانبان تعظيم دور التكنولوجيا فى مجال التقاضى، والاستفادة من التجربة المصرية والأردنية فى مجال التقاضى الإلكترونى، وتجديد الحبس الاحتياطى عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئى، وخدمة إصدار الشهادات عن بعد فى القضايا المدنية، وسبل تعزيز التعاون القانونى والقضائى المشترك بما يحقق المصلحة العليا للبلدين الشقيقين.

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