جدة - نرمين السيد - وتسعى وزارة النقل إلى الدفع بدماء جديدة إلى السكة الحديد بعد التدريب بشكل جيد، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الموجودة بالفعل وثقل مهاراتهم.
ويتناول الفيديوجراف التالى خطة تطوير العنصر البشرى فى السكة الحديد:-
وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريحات تليفزيونية، إنه بعد توليه منصبه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى الوضع الذى تواجهه السكة الحديد مثل تدريب وتأهيل سائقى القطارات، وتم التصديق على الاستعانة بـ300 مهندس بعد اختيارهم عقب خضوعهم لنفس الاختيارات التى تستخدم فى القوات المسلحة "نفسى وطبى ورياضى"، وبعدها تم تدريبهم بالكلية الحربية لمدة 3 أشهر.
وأشار إلى أن قائد القطار سيتم تدريبه فى أمريكا لمدة 3 أشهر ووردان لمدة 3 أشهر وفى الكلية الحربية ومعهد تدريب ضباط صف القوات المسلحة 3 أشهر، ليخرج سائق القطار منضبط بشكل كبير ومؤهل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. خطة تطوير العنصر البشرى فى السكة الحديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.