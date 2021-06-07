فيديوجراف.. خطة تطوير العنصر البشرى فى السكة الحديد

جدة - نرمين السيد - وتسعى وزارة النقل إلى الدفع بدماء جديدة إلى السكة الحديد بعد التدريب بشكل جيد، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الموجودة بالفعل وثقل مهاراتهم.

ويتناول الفيديوجراف التالى خطة تطوير العنصر البشرى فى السكة الحديد:-

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريحات تليفزيونية، إنه بعد توليه منصبه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى الوضع الذى تواجهه السكة الحديد مثل تدريب وتأهيل سائقى القطارات، وتم التصديق على الاستعانة بـ300 مهندس بعد اختيارهم عقب خضوعهم لنفس الاختيارات التى تستخدم فى القوات المسلحة "نفسى وطبى ورياضى"، وبعدها تم تدريبهم بالكلية الحربية لمدة 3 أشهر.

وأشار إلى أن قائد القطار سيتم تدريبه فى أمريكا لمدة 3 أشهر ووردان لمدة 3 أشهر وفى الكلية الحربية ومعهد تدريب ضباط صف القوات المسلحة 3 أشهر، ليخرج سائق القطار منضبط بشكل كبير ومؤهل.