وزيرة البيئة أمام طاقة البرلمان: الحكومة لم تزود مليما على رسوم النظافة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الحكومة لم تقرر أى زيادة جديدة على رسوم النظافة منذ صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، والذى لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، مساء اليوم الإثنين، لاستعراض مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة.

وقالت الوزيرة: "ردا على ما يثار، أوكد أن الحكومة لم تزود ولا مليم على رسوم النظافة على أى مواطن منذ صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات".

وطالبت النائبة مها شعبان، بإزالة مقلب قمامة فى مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، مضيفة: "يخرج منه دخان شديد يتسبب فى وقوع العديد من الحوادث على الطرق"، كما طالبت بتنفيذ إنشاء مصنع للقمامة بكفر الشيخ كما تعهدت الوزيرة من قبل.

وأكد عبدالسلام الخضراوى، نائب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، على أهمية وجود مصنع للقمامة وإدارة المخلفات يعمل بالأساليب التكنولوجيا الحديثة، وأن تكون هناك مرونة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى تؤرق المواطنين، لافتا إلى ضرورة تفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.