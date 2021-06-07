وزير الكهرباء: مستعدون لشراء الكهرباء من المواطنين أصحاب محطات الطاقة الشمسية

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة تُشجع المواطنين على تركيب محطات الطاقة الشمسية بمنازلها، قائلا: "والوزارة على استعداد لشراء الطاقة الكهربائية منهم"، كما لفت إلى أن حجم الطاقات المتجددة التى يتم إنتاجها سنويا تبلغ نحو 8800 ميجا وات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد المنوفى، بشأن مواجهة انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادى، وذلك نظرا لاحتساب سعر تكلفة الكهرباء التى يستهلكها المصنع بقيمة أعلى من سعر المعدلات العالمية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

ومن جانبه أكد النائب السيد المنوفي خلال اجتماع اللجنة أن المصنع يعد إحدى القلاع الصناعية الكبرى فى صعيد مصر، لافتا إلى أنه قد ساهم فى دعم الاقتصاد المصرى لعقود من الزمن وأدخل للدولة حوالى 43 مليار جنيه ضرائب وتأمينات وأرباح على مدار سنوات وقدم للدولة الكثير.

ومن ناحيته أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشكلة زيادة تعريفة الطاقة الكهربائية إلى المصانع هى مشكلة كبيرة ولا تخص وزارة الكهرباء وحدها، إنما تتعلق بعدد كبير من الوزارات وعلى رأسها وزارة المالية ولابد من إقرار حلول جذرية مشكله عامة لكل الصناع، لافتا إلى أنه لا يجب أن تعمل الحكومة فى جزر منعزلة، وأنه لابد أن يكون هناك تنسيق حتى نحقق 100 مليار جنيه من التصدير.