/634985/الأهلي-يشكر-وزيرة-الصحة-ومستمر-في-التيسير-لحصول-اعضائة-على-لقاح-كورونا

وجه مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الشكر والتحية إلى وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، لتعاونها الكبير والاستجابة الفورية من جانبها للتيسير على أعضاء الأهلي للحصول على لقاح كورونا.

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وكان المجلس قد أجرى اتصالات مع وزيرة الصحة قبل فترة لإرسال كشوف بأسماء الأعضاء الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، على أن يتم تحديد موعد لهم، وهو ما جرى بالفعل خلال الأيام الماضية، وحصل أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة عضو على اللقاح، بل ولقي أعضاء الأهلي كل تعاون واهتمام وتيسير، فضلًا عن تقليص الإجراءات والوقت.

وفي ضوء ما جرى من تقدير لأعضاء الأهلي واهتمام جاء شكر مجلس إدارة النادي ورئيسه محمود الخطيب لوزيرة الصحة.

وأكد الدكتور سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، أن الإدارة مستمرة في تسجيل أسماء الأعضاء الراغبين في الحصول على لقاح كورونا في فروع النادي الثلاثة، وإرسال هذه الكشوف إلى وزارة الصحة، لتحديد مواعيد حصولهم على اللقاح في المقرات المعتمدة من الوزارة.

من ناحيه اخري يخوض النادي الأهلي لكرة القدم مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الأهلى 7 مباريات فى مسابقة الدورى العام بدون لاعبى المنتخب الأولمبى حيث يبدأ المعسكر الأخير للفراعنة قبل الأولمبياد يوم 6 يوليو المقبل، حيث يخوض المباريات بدون لاعبية الأولمبيين، وذلك بعد إعلان الجدول.

نتيجة مباراة الأهلي مصر للتأمين

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب التتش، واحرز الهدف الأول وليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الدقيقة ال9، وتعادل في الدقيقة 50 لاعب للتأمين، وجاء بالهدف الثاني في المباراة للنادي الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 65 احرز اللاعب مصطفي شعبان، هدف التعادل لفريقة.

كرة طائرة رجال

وتوج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.