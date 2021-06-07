/634986/مايا-مرسي-دربنا-1000-شاب-وفتاة-إفريقية-على-القيادة-صور

قال الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه تم تدريب 1000قائد وقائدة افريقية فى الفترة من2018 الي 2020، مؤكدة إن هناك محور كامل للتدريب على القيادة وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

انتخبات المحليات فى افريقيا

وأشارت الدكتورة مايا مرسي،رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى شبكة النساء المنتخبات فى المحليات بافريقيا، لافتة إلى أن مصر لديها فرع لهذه الشبكة برئاسة المحافظ منال عوض إضافة إلى نائبات المحافظين، ورؤساء مجالس المحليات بالتعاون مع الفضاء الفرنكفوني، نظرا لان معظم الدول الافريقية تتحدث اللغة الفرنسية، إضافة إلى استقبال العديد من الوفود ومتحدثات باسم دول،فضلا عن استقبال وفود من منتديات غير حكومية افريقية تأتي لمشاهدة الانجازات المصرية فى مجال دعم وتمكين المرأة، اضافة إلى جلسات مع الاتحاد الافريقي.

المجلس القومي للمرأة

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الي ان مصر بدأت تعمل بقوة على ملف المرأة فى افريقيا ، وتبادل الخبرات والمكتسبات، لانها جزء لا يتجزأ من مصر، مؤكدة أن المجلس القومي يمثل المرأة المصرية فى كافة المحافل الدولية ، واللجان الفنية المتخصصة فى الاتحاد الافريقي، فى النقل والبنية التحتية، حتي يكون هناك نوع من سياسيات الدمج وتمكين المرأة.

اقرا ايضا: رفع الجلسة العامة بعد الموافقة على اتفاقية قرض ومنحة لصالح الصعيد«صور»

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على اتفاقية قرض ومنحة لصالح الصعيد.

ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال جدول الأعمال، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية عن: