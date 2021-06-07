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/634990/الداخلية-تكشف-حقيقة-مشاجرة-بالأسلحة-النارية-بالهرم
05:56 م - الإثنين 7 يونيو 2021
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الإثنين ، حقيقة ما تم تداوله حول وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين في محافظة الجيزة.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف غموض ما تم تداوله حول وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.
و على الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى مكان المشاجرة، بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله من إطلاق أعيرة نارية، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع مشاجرة بالأيدى والرشق بالحجارة، أمكن تحديد وضبط طرفيها.
وهم طرف أول: 6 أشخاص من بينهم طفل 5 سنوات، و طرف ثانٍ: 5 أشخاص من بينهم طفل 7 سنوات، وجميعهم مقيمون في مكان البلاغ.
لعب عيال
وكانت نشبت المشاجرة على إثر قيام الطفل "طرف أول" بإصابة الطفل الآخر "طرف ثانٍ"، حال لعب في مكان البلاغ، فتدخل على إثرها باقى الطرفين، وحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى وتراشق بالحجارة محدثين إصابة 6 أشخاص من كلا الطرفين.
وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض على طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.
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