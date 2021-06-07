ملخص مران الزمالك اليوم الأثنين ..كارتيرون يصحح الأخطاء وتعليمات نبيه

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بالكرة من لمسة واحدة وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع من قبل المدير الفني. ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الحالي في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي. ويحتل الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 55 نقطة.

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