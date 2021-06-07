خطوة بخطوة.. دوت الخليج يكشف طريقة حل أسئلة الثانوية العامة 2021 علي «البابل شيت»

/634992/خطوة-بخطوة-تحيا-مصر يكشف-طريقة-حل-أسئلة-الثانوية-العامة-2021-علي-البابل-شيت

أثار اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسلوب الإجابة علي أوراق " البابل شيت" مخاوف العديد من طلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2021، بسبب عدم حصولهم علي تدريب كافي للاجابة علي أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مختلف المواد بتلك الطريقة. امتحانات الثانوية العامة 2021.

طريقة حل أسئلة الثانوية العامة

" دوت الخليج" ترصد خطوة بخطوة كيف يتعامل طلاب الثانوية العامة مع امتحانات الثانوية لكي يحصدوا أعلي الدرجات. - الطلاب الذين يحصلون علي أوراق "البابل شيت" هم طلاب الثانوية العامة البالغ عددهم 674 ألف طالب وطالبة منهم 567 ألف طالب نظامي و 100 ألف طالب من طلاب المنازل و مقسمي المواد الدراسية من العام الماضي و طلاب الذين يؤدون الامتحانات بلجان في المستشفيات و السجون.

- يكون حل أسئلة الامتحان إلكترونياً على التابلت وورقياً في البابل شيت.

- الطالب ملزم برصد الإجابات في "البابل شيت" بشكل منظم وواضح حتى يطمئن على تسجيل إجاباته ولا يخشى أى مشكلة قد تحدث بالخوادم أو الكهرباء.

- رصد الاجابات على التابلت في نفس اللحظة يضمن وجود نسخة إضافية من إجابات الطالب وتصحيح الكتروني اضافي للتاكد من سلامة وجودة التصحيح.

المشاكل التقنية

- بحالة وجود مشكلة في تصحيح "البابل شيت" في قراءة إجابة أو أكثر يتم الرجوع إلى إجابة التابلت للتاكد مما اختاره الطالب.

- إذا اختلفت الإجابات ولا توجد مشكلة في قراءة "البابل شيت" سيتم اعتماد إجابة البابل شيت. - أما إذا اختلفت الإجابات وهناك مشكلة في قراءة "البابل شيت" بالسكانر ثم بالعين البشرية سيتم اعتماد إجابة التابلت. - ولكن في حالة اختلاف الإجابات كلها سوف يعتبر هذا تحايلا على الامتحان.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 سوف تجري يوم 10 يوليو القادم لطلاب الشعبة الإدبية، و الادبي يوم 11 يوليو القادم حيث تستمر الاختبارات حتي يوم 2 اغسطس.