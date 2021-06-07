صندوق الطواريء الطبية على طاولة مجلس النواب.. غدًا

/634993/صندوق-الطواريء-الطبية-على-طاولة-مجلس-النواب-غدا

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس غدًا الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

صندوق الطواريء وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وتوفير الأودية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبري وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية. رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على اتفاقية قرض ومنحة لصالح الصعيد.

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