/634994/مايا-مرسى-نسبة-الزواج-المبكر-فى-مصرأقل-من-٢

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الإحصائيات المنتشرة لزواج الأطفال والزواج المبكر فى مصر غير صحيحة،موضحة ان النسبة فى مصر الان أقل من ٢ %.

جاء هذا أثناء اجتماع لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي،وبحضور الدكتورة مايا مرسى ،رئيس المجلس القومى للمرأة ،لتوضيح دور المجلس فى دعم المرأة الإفريقية.

منع زواج الاطفال

وقالت الدكتورة مايا مرسى ، ان حياة طفل واحد مهمة، موضحة أن آخر توصيات الرئيس ان يخرج البرلمان بقانون يمنع زواج الاطفال ، وأن يكون لدى النواب إحصائيات صحيحة عن نسبة الزواج المبكر ليكون ردودهم فى المحافل الدولية صحيحة .

المجلس القومي للأمومة

وطالبت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، بضرورة الإسراع فى اصدار القانون الذى قدمة المجلس القومى للامومة فى البرلمان السابق وتم تقديمه مجددا اليوم ،لمحلس النواب ،مؤكدة انه سوف يساهم فى تقليل نسبة الزواج المبكر ، لانه يضع عقوبة مشددة على موثق عقد زواج الاطفال .

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رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على اتفاقية قرض ومنحة لصالح الصعيد.

ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال جدول الأعمال، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية