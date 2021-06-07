/634995/برلمانى-يودع-ابن-قريته-عمدة-العتامنة-رحل-رجل-المصالحات

نعى عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن في أسيوط، النائب مصطفى الكحيلي، عمدة قرية العتامنة بمركز منفلوط الذي وافته المنية مساء أمس وشيع الآلاف من أهل القرية جثمانه ظهر اليوم الإثنين.

وقال الكحيلي في بيان له إن العمدة أبوزيد محمد جبارة، ابن قريته، كان رجلاً حكيما وودودا مع كل الناس، والمشهد المهيب في جنازته خير دليل على حب الناس له.

وأشار إلى أن العمدة الراحل ساهم وسعى في عقد العشرات من جلسات الصلح، وكان دائم السعي في الخير وتشجيع كل أهالي الصعيد على التسامح والتواضع.

وأضاف الكحيلي أن الموت غيب عن أهالي القرية جثمان العمدة أبوزيد لكنه لم يغيب روحه وحكمته وتصرفاته الصائبة، مشيراً إلى أنه ترك إرثا كبيرا من الحب والحكمة بين الجميع ، لأنه كان يغلب المصلحة العامة على كل شيء.

وقدم عضو مجلس الشيوخ التعازي إلى كل أهالي قرية العتامنة الذين اتشحت بيوتهم بالحزن والسواد، والصعيد كافة في الفقيد الذي ترك رحيله أثراً كبيراً في الجميع وحتى القرى المجاورة.