علي معلول بالدوري القطري الموسم المقبل «صور»

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انتشرت في الفترة الماضية القليلة العديد من الأخبار، والشائعات حول عقد الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، حول تجديد عقده مع الفريق، والعروضة المقدمة له من الأندية القطرية، بعد ظهورة مع المارد الأحمر في خمس مواسم زاخرة بالبطولات علي المستوي المحلي والقاري والعالمي.

نشر الدولي المصري أحمد الطيب، معلق قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، علي صفحتة الشخصية الرسمية فايسبوك، تعلسق منه علي، ظهور علي معلول المرشح بقوية، للريحيل إلي الدوري القطؤري، في الإنتقالات الصيفية الحالية.

عاد علي معلول لاعب الفريق إلي المشاركة مؤخراً بعد غياب استمر حوالي اشهر منذ إصابته في العضلة الضامة أثناء مشاركتة في كاس العالم للأندية أمام بايرن ميونخ الألماني، حيث كان أول مشاركته بعد العودة أمام نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والتي توج من خلاله المارد الأحمر بالبطولة بنتيجة 2/0، احرز الأهداف صلاح محسن ومحمد شريف.

علي معلول مع الأهلي في موسم 2020 / 2021

شارك الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، مع الفريق في 9 مباريات في الدوري المصري الممتاز، وإستطاع أن يسجل من خلالها هدفين، في حين تلقي من خلالها علي بطاقة صفراء، وشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا في مباراة وحيده، ولم يشارك طوال أحداث المباراة كالعادة.

لعب معلول مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2021 بقطر، في مبارتين فقط، أمام الدحيل القطري بطل الدوري المحلي للبلد المستضيف، في الدور الربع نهائي، وشارك في مباراة بايرن ميونخ في الدور النصف نهائي للبطولة والتي خرج فيها ولم يستطع المواصلة بسبب الإصابة.