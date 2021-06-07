/634997/أحمد-فتحي-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-فصل-بعض-المناطق-عن-قسم-شرطة-مدينة-نصرثان

تقدم النائب أحمد فتحي ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،بطلب احاطه إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء،و وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشـأن الأزمة القائمة الناتجة عن فصل مناطق أيديال و التعاونيات و المهندسين و عزبة نصار و عزبة العرب و المنطقة الصناعية و سكان مجمع الفردوس بالجبل الأخضر، من قسم شرطة مدينة نصر ثان و ضمها لقسم منشأة ناصر ،مما يعود بالضرر علي أهالي تلك المناطق، مشيرا إلى استقبال الالاف من شكاوي المواطنين القاطنين في تلك المناطق.

وتجدر الاشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على اتفاقية قرض ومنحة لصالح الصعيد.

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ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال جدول الأعمال، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية.

كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي،على قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021، بشأن الموافقة علي التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الشاملة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020.