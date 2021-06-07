لاعب الزمالك يغادر معسكر بلاده للاصابة.. تفاصيل

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تعرض حميد أحداد لاعب نادي الزمالك بإصابه أثناء تواجده في معسكر منتخب المغرب، حيث غادر المعسكر.

قبل يومين، بدأ المنتخب المغربي للمحليين معسكرا إعداديا بتواجد بدر بانون لاعب الأهلي وحميد أحداد لاعب الزمالك.

وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم بأن أحداد وعبد المنعم بوطويل مدافع شباب المحمدية خرجا من معسكر الأسود بسبب الإصابة.

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قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال المران مساء اليوم الإثنين، حيث تولى أسامة نبيه المدرب العام قيادة مجموعة بينما قاد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد المجموعة الثانية.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بالكرة من لمسة واحدة وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع من قبل المدير الفني. ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الحالي في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي. ويحتل الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 55 نقطة.

ومن ناحيه اخري يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية لحين استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ضغط الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مران أمس على الجانب البدني للاعبين لرفع معدلات لياقتهم البدنية، كما عقد عدة جلسات مختلفة خلال تدريبات الفريق مساء أمس السبت، وذلك من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية .

موقف فرجاني ساسي من الإصابة

ووضح رئيس الجهاز الطبي للمنتخب التونسي أن فرجان ساسي سيكون متواجد مع الفريق بعد أن يستأنف نسور قرطاج تدريباته غدا الإثنين استعدادا للمباراة الودية الثانية والمقرر إقامتها مساء الجمعة أمام منتخب الجزائر.