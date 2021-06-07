الأوقاف: تحديد قيمة إيجارية منخفضة للمنازل المبنية على أراضى الهيئة

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن وزارة الأوقاف حريصة على مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتم تحديد قيمة إيجارية منخفضة للمنازل المبنية على أراضى الهيئة.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، وبحضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مروة هاشم، بشأن مشكلة ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى الأوقاف بقرية كفر الجراية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأوضح رئيس هيئة الأوقاف، أنه فيما يتعلق بشكوى النائبة مروة هاشم، من ارتفاع القيمة الإيجارية للمنازل التى تقع فى أراض الوقف، تم تقدير سعر المتر للمنازل من خلال تقسيم المبانى إلى 3 تقسيمات: بالنسبة للمبانى المقامة بالدبش تم تقدير سعر المتر بقيمة واحد جنيها للدور الواحد، وتقدير سعر المتر للمنازل المقامة بالخرسانة المسلحة بقيمة جنيهان للدور الواحد، كما تم تقدير سعر المتر للنشاط التجارى بقيمة ثلاث جنيهات.

وفيما يتعلق بمطالب النائبة مروة هاشم، بسعر يتناسب مع حالة المواطنين الفقراء وتقنين أوضاعهم فيما يخص المبانى المقامة على أراض الأوقاف، قال المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف، إنه تم تحرير عقد إيجار ينتهى بالاستبدال محدد المدة بالقيمة العادلة وبمراعاة ظروف كل حالة بما لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مضيفا أنه يتم تحصيل مقابل انتفاع من تاريخ التعدى حتى تاريخ التعاقد على أن يتم خصم 50% طبقا لقرار مجلس قيادات الهيئة، بما لا يتجاوز خمس سنوات إعمالاً لأحكام التقادم الخمس المقرر قانونا.

وأوضح المهندس علاء عبدالعزيز، أن الهيئة ألغت شرط قيام واضع اليد بالتنازل عن المبانى، وتم التيسير على المواطنين بسداد 25% من إجمالى مستحقات الهيئة وتقسيط باقى المديونية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن عدم حصر أملاك الأوقاف وتحديثها بشكل مميكن، للحفاظ عليها خصوصًا الواقعة داخل المدن، والتى تغير معالمها.

وأكد رئيس هيئة الأوقاف، أنه تم الانتهاء فى عام 2018 من إعداد أطلس بجميع ممتلكات الوقف يتكون من 92 مجلدا، وتم تسليمه لجميع المحافظين، كما يتم حاليا تحديث الحصر ومطابقته بالخرائط الجغرافية ‫.