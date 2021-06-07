عاجل.. السيسى يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام فى النمو الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية.

وفيما يتعلق بالمنظومة الجمركية، عرض وزير المالية الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الجمارك لتقليل زمن الإفراج الجمركى، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، ونظام المعلومات المسبق للمشحونات الذى بدأ تنفيذه المبدئى فى الأول من إبريل الماضى، واللذين ساهما بدورهما فى تطور متوسط زمن إنهاء الإجراءات بجميع مراكز الخدمات اللوجستية خلال العام الجارى، فضلاً عن المساعدة فى حوكمة وتدقيق إجراءات الإفراج الجمركى والتحول الرقمى لمنظومة الجمارك.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار باستمرار جهود خفض زمن الإفراج الجمركى للوصول للمعدلات الدولية، خصوصًا من خلال استكمال تنفيذ أعمال الميكنة وتطوير العملية الجمركية، وذلك وفق الجدول الزمنى المخطط.

كما عرض الدكتور محمد معيط، مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية، والتى تشهد حالياً نسبة 100% من الالتزام من قبل الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين التى تم تطبيقها عليها، ومن المخطط استكمال مراحل الإلزام لجميع المأموريات الضريبية خلال الفترة المقبلة.

وتم عرض جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية، والتى تم إطلاق المرحلة الأولى منها فى يناير من العام الجارى، وتشمل إجراءات التعامل مع الممولين، إلى جانب تطوير أداء مأموريات الضرائب من فحص ومراجعة وتدقيق وغيرها، وجارى أيضاً استكمال مراحل النشر لكافة المأموريات بجميع أنحاء الجمهورية.

كما تم أيضًا استعراض تطورات العمل بالإقرارات الضريبية الإليكترونية، ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة فى إجمالى عدد المتقدمين بإقرارات ضريبة الدخل إلى أعلى من 10% عن العام الماضى بعد انتهاء فترة مد الأجل، كما شهدت منظومة إقرارات القيمة المضافة نمواً بنسبة 91% فى أعداد المسجلين عن عام 2018، فضلاً عن النمو فى أعداد مقدمى إقرارات القيمة المضافة بنسبة 45% عن عام 2018، وكذلك النمو فى حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة 26.6% عن العام الماضى.

وفى ذات السياق، تم عرض مستجدات مشروع الإيصالات الإليكترونية B2C، وبرنامج تحفيز المواطنين، ومشروع إدارة حالات التهرب الضريبى، إلى جانب متابعة ما تم من إجراءات بخصوص تعيين 2000 مأمور ضرائب فحص وحصر.

ووجه الرئيس فى هذا الصدد بمواصلة تعزيز المنظومة الضريبية وحوكمتها وربطها إليكترونيًا، مع تفعيل نظم الذكاء الاصطناعى لضم مجتمع الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة، كما وجه بإعداد برامج تأهيل وتدريب على أعلى مستوى لمأمورى الضرائب الجدد.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذى لمنظومة التحصيل الإليكترونى، حيث تخطت المتحصلات للخدمات الحكومية حوالى 92 مليار جنيه منذ بدء العمل بالمنظومة، وذلك بخلاف نظم الضرائب والجمارك، ووجه الرئيس باستكمال تطوير المنظومة لارتباطها باستراتيجية الشمول المالى والتحول لمنظومة الدفع الوطنية بالاشتراك مع البنك المركزى.

كما تم استعراض تطورات تنفيذ النظام المتكامل للمعلومات المالية الحكومية، ووجه الرئيس بتكامل النظام مع جميع الجهات الحكومية بالدولة وفقًا للخطط الزمنية المستهدفة، للمساهمة فى حوكمة إدارة المالية العامة للدولة.

وتم أيضًا عرض الموقف المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والجاهزية لتمويل المرحلة المقبلة من المشروع، ومن المتوقع أن يبلغ نمو إيرادات الهيئة بحلول 20 يونيو الجارى حوالى 25% عن العام الماضى.

وفى هذا الإطار، وجه الرئيس بقيام جميع الأجهزة المختصة بالتنسيق لمتابعة ودعم نشاط الهيئة، وذلك فى ظل الأولوية الهامة والمتقدمة التى توليها الدولة لدورها الإنسانى تجاه المواطنين بالمقام الأول.

كما تم استعراض نتائج المراجعة الأخيرة بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية على مستوى الخبراء، والتى أثبتت تحقيق الحكومة للمستهدفات المطلوبة، فضلاً عن عرض سبل تنمية الناتج المحلى الإجمالى وتعظيم معدلات النمو وإجراءات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادى، ووجه الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام فى النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك.