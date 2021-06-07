مفتى الجمهورية يؤكد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أكد فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن مصر بذلت جهودًا كبيرة من أجل القضية الفلسطينية، كان آخرها وقف عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، والسعى من أجل لم الشمل ووحدة الفصائل الفلسطينية، وليس أدل على ذلك من زيارة رئيس المخابرات المصرية لقطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، وما سبقها من دعم على كافة المستويات للإخوة فى فلسطين المحتلة.





جاء ذلك خلال استقبال مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- وفدًا فلسطينيًّا رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمود الهباش قاضى قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطينى محمود عباس، يرافقه الدكتور على النجار عميد المعاهد الأزهرية فى فلسطين، والشيخ حاتم البكرى رئيس محكمة الاستئناف فى القضاء الشرعى الفلسطينى، والدكتور خالد بارود مستشار قاضى القضاة. واستعرض الوفد خلال اللقاء الأوضاع الحالية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وما وصلت إليه بعد وقف العدوان الإسرائيلى.

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