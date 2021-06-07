لجنة الإعلام تصدر بيانا حول إيقاف البث الفضائى للقنوات الإقليمية

جدة - نرمين السيد - أصدرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، بيانا، للتوضيح لما تم تداوله بشأن إيقاف البث الفضائى للقنوات الإقليمية والاكتفاء بالبث الأرضى بدءا من القناة الثالثة للقناة الثامنة.





وأكدت اللجنة أن ما أثير هو مجرد مقترحات تخص سياسة تشغيل القنوات للحصول على إنتاجية أفضل وهذا لا علاقة له بحقوق العاملين فيها، والتى تعتبر خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه. وتابعت: "كما تؤكد اللجنة على أنها ستنسق مجموعة من الزيارات البرلمانية للوقوف على أهم مشكلات العاملين وما يحقق الدور الأصلى لتلك القنوات فى عرض الموضوعات الإقليمية الخاصة بالمحافظات وكشف المواهب الفنية والعلمية والتواصل المباشر لتوفير الخدمات فى تلك المحافظات بما يحقق استفادة أكبر لتطوير محتوى تلك القنوات ماديا وفنيا".

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