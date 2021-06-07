وأعلنت هيئة السكة الحديد أنه أثناء مسير قطار رقم 61 عند الكيلو 600/30 ما بين المحلة والراهبين بخط "طنطا- المنصورة"، لاحظ سائق القطار ومساعده، وجود كسر فجائى رأسى غير مكتمل للقضيب، تجاة الطالع.
وأوضحت الهيئة أنه تم التوجيه بتأمين السكة ومسير القطارات بسرعة 8 كيلو، مشيرة إلى أنه "جارٍ تغيير الجزء المكسور بمعرفة مهندسى الهيئة تمهيداً للعودة لمسير القطارات بالسرعة الطبيعية".
وأكدت الهيئة أنه لم ينتج عن ذلك أى تأخيرات للقطارات، وتوجيه المهندس رئيس الهيئة بصرف مكافأة مالية لسائق القطار ومساعده ليقظتهما.
وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن هذه المنطقة، مخطط البدء فى تجديدها هذا الشهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكافأة لسائق قطار ومساعده لإنقاذهما قطار طنطا من كسر بأحد القضبان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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