مكافأة لسائق قطار ومساعده لإنقاذهما قطار طنطا من كسر بأحد القضبان

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس هيئة السكة الحديد المهندس مصطفى أبو المكارم، بصرف مكافأة لسائق قطار ومساعده، على خط "طنطا- المنصورة"، بعد ملاحظتهما كسرا فجائيا غير مكتمل لقضيب بالسكة الحديد.





وأعلنت هيئة السكة الحديد أنه أثناء مسير قطار رقم 61 عند الكيلو 600/30 ما بين المحلة والراهبين بخط "طنطا- المنصورة"، لاحظ سائق القطار ومساعده، وجود كسر فجائى رأسى غير مكتمل للقضيب، تجاة الطالع.

وأوضحت الهيئة أنه تم التوجيه بتأمين السكة ومسير القطارات بسرعة 8 كيلو، مشيرة إلى أنه "جارٍ تغيير الجزء المكسور بمعرفة مهندسى الهيئة تمهيداً للعودة لمسير القطارات بالسرعة الطبيعية".

وأكدت الهيئة أنه لم ينتج عن ذلك أى تأخيرات للقطارات، وتوجيه المهندس رئيس الهيئة بصرف مكافأة مالية لسائق القطار ومساعده ليقظتهما.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن هذه المنطقة، مخطط البدء فى تجديدها هذا الشهر.