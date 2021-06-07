وزير الكهرباء: أنفقنا 36 مليار جنيه فى 3 سنوات لرفع كفاءة الشبكات...

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة أنفقت نحو 36 مليار جنيه خلال الـ3 سنوات الأخيرة لرفع قدرة شبكات الكهرباء فى الكثير من القرى، موضحا أن تلك المبالغ تم إنفاقها فى إنشاء محولات جديدة وتغيير الأعمدة ورفع كفاءة الشبكات بشكل عام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد المنوفى، بشأن مواجهة انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادى، وذلك نظرا لاحتساب سعر تكلفة الكهرباء التى يستهلكها المصنع بقيمة أعلى من سعر المعدلات العالمية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وأضاف شاكر أن مصر تبيع فائض الكهرباء لبعض الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه سيتم بحث أمر أزمة خسائر مصنع الألمونيوم مع وزير المالية بهدف إيجاد حلول فى أقرب وقت، وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب باستدعاء وزراء المالية والصناعة وقطاع الأعمال العام لبحث أزمة انهيار المصنع.