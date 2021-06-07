الارصاد: طقس غدا سيشهد ارتفاع طفيف بالحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة...

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء : القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.