/634999/خالد-بدوي-يحصل-على-موافقة-بإدراج-مدرسة-الإبراهيمية-الرسمية-للغات-ضمن-خطة-التطوير

حصل النائب خالد بدوي ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على إستجابة من هيئة الابنية التعليمية ،بشأن الطلب المقدم بخصوص إدراج مدرسة الإبراهيمية الرسمية للغات ضمن خطة التطوير،إضافة إلى ملعب المدرسة ليلائم إحتياجات أبنائنا الطلاب.

وكان النائب خالد بدوي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، تقدم بطلب لإدراج مدرسة الإبراهيمية الرسمية للغات ضمن خطة التطوير،إضافة إلى ملعب المدرسة ليلائم إحتياجات أبنائنا الطلاب.

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هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على اتفاقية قرض ومنحة لصالح الصعيد.

ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال جدول الأعمال، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية عن: أ‌- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

ب‌- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية" بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.