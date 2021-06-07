/635000/شريف-الجبلى-يطالب-المجلس-القومى-للمرأة-بقيادة-تمكين-المرأة-فى-أفريقيا-صور

قال النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن مصر تقوم بتدريب العديد من شباب إفريقيا لكننا نفتقد للتواصل معهم بعد ذلك، مضيفا أثناء اجتماع اللجنة مع الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة ،بشأن توضيح نشاط المجلس لدعم المرأة الإفريقية، ان أغنى رجل فى أفريقيا من نيجيريا ،وسبق ودرس فى الأزهر الشريف، وقام بالاستثمار فى العديد من دول أفريقيا الا مصر ، مؤكدا على أهمية التواصل مع الشباب الأفريقى الذى يقوم بالدراسة فى مضر أو يتم تدريبه بها.

مشروعات تمكين المرأة فى افريقيا

وأشار النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى ان قيام مصر بدور قيادة مشروعات تمكين المرأة، أصبح امر غير مجدى بسبب وجود ٤ دول أفريقية هى الاعلى فى التمكين السياسى للمرأة، على مستوى العالم ، مطالبا المجلس القومى للمرأة بقيادة عملية تمكين المرأة فى أفريقيا ، مشيرا إلى وجود إمكانيات كبيرة فى مصر تسهم فى التواجد أكثر فى أفريقيا،مشيرا إلى أن الرئيس السيسي اعاد لمصر دورها فى قارة أفريقيا من عام ٢٠١٤ ، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى تكاتف جميع الجهات مع بعضها لتعميق تواجد مصر داخل أفريقيا بشكل أفضل بدلا من أن تعمل كل جهة منفردة .

وعقبت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، على حديث رئيس لجنة الشئون الإفريقية، ان الوضع الآن ليس ان نقود المرأة فى أفريقيا لان بالفعل المرأة بها وضع جيد إلى دول كثيرة سياسيا ، ولكن من الممكن أن نتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية للمساعدة فى وضع أفضل للمراة أفريقيا.