مايا مرسى :٧٢ مليون اتصال مباشر فى حملة طرق الأبواب ساهم فى مواجهة ختان الإناث«صور»

/635004/مايا-مرسى-٧٢-مليون-اتصال-مباشر-فى-حملة-طرق-الأبواب-ساهم-فى-مواجهة-ختان-الإناثصور

قالت الدكتورة مايا مرسى،رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن حملة طرق الابواب كانت السلاح الأساسى لمواجهة ختان الإناث فى مصر، موضحة نجاح الحملة فى مواجهة هذه الظاهرة.

حملة طرق الأبواب

وعقبت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، ان حملة طرق الأبواب ساهمت بشكل كبير ومؤثر فى تقليل نسبة ختان الإناث، مشيرة الا أن المرأة فى الريف تفضل الحديث المباشر، وليس اجتماعات القاعات ،مما جعل حملة طرق الابواب تنجح فى أهدافها لتواصلها المباشر مع المرأة.

مواجهة ختان الاناث

وتابعت الدكتورة مايا مرسى،رئيس المجلس القومي للمرأة، حديثها، موضحة ان حملة طرق الابواب نفذت ٧٢ مليون اتصال مباشر مع السيدات، وان هذا كان هو الحل المباشر والاساسى لمواجهة ختان الإناث وان ما قامت به الحملة من معرفة احتياجات المواطنين، ساعد فى إطلاق مبادرة حياة كريمة، الوافر قاعدة بيانات وعمل مات بأهم احتياجات المرأة.

جاء هذا أثناء اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي رئيس الجنة،بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، لشرح أنشطة المجلس القومى ودعم تمكين المرأة فى أفريقيا.

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كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي،على قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021، بشأن الموافقة علي التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الشاملة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020.