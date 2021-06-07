/635006/تضامن-النواب-تثنى-على-مبادرة-حياة-كريمة-والمنظمات-الحقوقية-تكيل-بمكاليين-صور

تحدث رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عبدالهادي القصبي، خلال اجتماع اللجنة منذ قليل، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، وبحضور وكيلى اللجنة وأعضاء تضامن النواب، عن عدد من القضايا والملفات، والتى يأتى على رأسها دعم جهود مكافحة وعلاج الإدمان.

رئيس تضامن النواب: الدولة المصرية بذلت جهود غير مسبوقة

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، عبدالهادي القصبى، أن الدولة المصرية بذلت جهد غير مسبوق فى العديد من القضايا الاجتماعية.

رئيس تضامن النواب: الوزارة تبذل مجهود غير مسبوق

كما أشار إلى المجهود الكبير الذى تبذله وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدًا على إنها تقوم بجهد غير مسبوق فى دعم وعلاج القضايا الاجتماعية.

وتابع عضو مجلس النواب، عبدالهادي القصبى، خلال اجتماع اللجنة أن الوزيرة طرحت مجموعة من القضايا المهمة ونحن أيضا نطرح القضايا بكل شفافية بحثا لإيجاد حلول لها خلال اجتماعات اللجنة الماضية والمقبلة .

وأضاف رئيس لجنة التضامن:” إن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأب والإنسان بافتتاح أكبر مصنع للأجهزة التعويضية يعكس مدى اهتمامه بكافة القضايا لتقديم الأفضل دائمًا لمصر مخاطبًا المنظمات الخارجية المعنية بحقوق الإنسان، التي تكيل بمكيالين قائلا:” ٧٠٠ مليار تم تخصصها في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لأجل حياة كريمة لأهالينا في الريف المصري.