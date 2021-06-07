/635007/رئيس-منتجى-الدواجن-ل--زراعة-البرلمان--أقسم-برب-العزة-مزارع-مصر-كلها-لاتستخدم-هرمونات

نفى المهندس محمود العنانى رئيس اتحاد منتجى الدواجن، مايتردد بشأن استخدام هرمونات في صناعة الدواجن بمصر، مؤكدا لا توجد هرمونات، وانما كلها فيتامينات يتم استحداثها في إطار التطور العلمى، ليتم استخدامها كمدخلات طبيعية خاضعة للاشراف البيطرى في صناعة الدواجن، للتوصل الى أحجام وأشكال معينة للدواجن.

استراتيجية وزارة الزراعة للنهوض بتربية الدواجن

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، اسامه فتحي، أشرف الشبراوي، جمال فؤاد، بشأن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بصناعة وتربية وإنتاج الدواجن، و طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد الله لاشين، بشأن وجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار.

استخدام الهرمونات فى تربية الدواجن

وقال المهندس محمود العنانى،رئيس اتحاد منتجي الدواجن :"اقسم برب العزة مصر كلها سواء مزارع مرخصة أو بير سلم أوغيرها، لا تستخدم هرمونات"،مضيفا :للأسف الشديد يظهر عبر بعض وسائل الاعلام، من يصفون نفسهم خبراء يحذرون المواطنين من وجود هرمونات بالدواجن.

ارتفاع الاسعار

وأكد المهندس محمود العنانى،رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة ، ان جميع منتجى الدواجن في مصر خسروا العام الماضى، بسبب زيادة الأسعار العالمية للأعلاف والأعباء الكبيرة على المربين.

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ومن جانبه شدد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على أهمية ما أعلنه رئيس اتحاد منتجى الدواجن، فيما يتعلق بعدم استخدام أى هرمونات في صناعة الدواجن، وان ما يتم استخدامه هو مدخلات طبيعية فقط، خاضعة للرقابة البيطرية، لا تضر بصحة المواطن المصرى.

واكد ان ذلك التأكيد من شأنه الرد على أي شائعات مغرضة يتم تداولها عبر وسائل اعلام مغرضة.

ومن جانبه أشاد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، بنفى اتحاد منتجى الدواجن، استخدام الهرمونات، وكما أشاد بتصدير مصر للدواجن فى ظل زيادة حجم السوق المصري، مشيرا الى ان ذلك مؤشر جيد لصناعة الدواجن في مصر.