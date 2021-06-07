/635009/زيدان-إحتمالية-سحب-أمم-أفريقيا-من-الكاميرون-ومصر-المرشح-الأقوى-صور

نشر الإعلامي عبد الناصر زيدان علي صفحتة الشخصية فايسبوك، منشور بصور لتنظيم بطولة كأس أمم فريقيا، أشار فيه إحتمالية سحب تنظيم البطولة من البلد المستضيف للبطولة كاميرون، وترشيح مصر والمغرب في إستضافة البطولة.

سحب الاتحاد الإفريقي في النسخة الماضية 2019، برأسة أحمد أحمد، بطولة كأس أمم أفريقيا من البلد المستضيف الكاميرون، قبل إنطلاق البطولة بسبعة أشهر بسبب تأخر البلد المستضيف في تشيد المباني الخاصة والمستضيفة للبطولة.

رحبت مصر الكبيرة بتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد إنسحاب البطولة من البلد المستضيف الكاميرون، بقرار من رئيس الاتحاد السابق أحمد أحمد، ونجحت مصر بالفعل في تنظيم البطولة والتجهيزات القوية والمنظمة في فترة قصير لا تتعدي 6 أشهر.

إستطاعت مصر في تجهيز البنية التحتية لتنظيم البطولة في فترة قصير خلال 6 أشهر، والفوز بالتنظيم علي المغرب الذي كان يأمل في تنظيم البطولة.

منتخب الجزائر يحصد لقبة الثاني

توج المنتخب الجزائري بالنسخة الماضية لبطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019، في مباراة النهائي علي حساب منتخب التيرانجا السينغال، بنتيجة هدف نظيف، سجلة الدولي الجزائري رياض محرز، ليحسم اللقب الثاني من البطولة لبلاده.

غادر منتخب الكاميرون البطولة للنسخة الماضية في الدور السادس عشر، علي يد غريمة القاري منتخب نيجيريا، ليغادر الكاميرون حامل اللقب الماضي للبطولة.