وزيرة التضامن: نستهدف 4 مليون مستفيد من برنامج تكافل وكرامة

جدة - نرمين السيد - وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى كلمتها خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، أن مبادرة حياة كريمة تدخل فيها 10 وزارات، وتستهدف توفير كل الخدمات فى الريف، من شبكات الصرف الصحى، والغاز، الكهرباء، والتأمين الصحى الشامل، وتطوير البنية التحتية، والهدف توفير حياة كريمة ولائقة للمواطن.

وتابعت: نستهدف الأطفال المتسربون من التعليم، حيث يوجد ما يقرب من مليون طفل خارج التعليم، وكذلك الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، والاهتمام بالنساء فى سن الحمل والإنحاب، والتمكين الاقتصادى، والتوعية، ودعم المزارعين، والفلاحين، وإقامة حدات إنتاجية على مستوى الريف، وتوعية المقبلين على الزواج، ورعاية المسنين والأسر الفقيرة".

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن برنامج سكن كريم يستهدف، 120 ألف أسرة، لتأهيل منازلهم، وقالت: يوجد نحو 200 ألف أسرة، ونستهدف الأسر الأفقر، والمنازل المتهالكة، ويتم تأهيلها ودهان المنازل من الخارج، وبرنامج سكن كريم مخصص له تكلفة نحو 25 مليار جنيه.

وأكدت القباج، على الاهتمام أيضا بمشروع تنمية الأسرة والطفولة، والتوسع فى الحضانات، لرعاية وحماية الأطفال، وهناك مشروعات عديدة للتمكين الاقتصادى، وتطوير مراكز أسر منتجة، ونقل أصول منتجية، وقروض ميسرة، دعم الغذاء والإقلال من نسبة الإنيميا لدى الأطفال.

واستطردت: "فى الفترة الأخيرة نركز على مبادرة حياة كريمة، كما نركز على ملف الحماية والرعاية الاجتماعية والحماية من الفقر، وفتحنا الباب للأسر الكافلة، وركزنا أيضاً على دعم العمالة غير المنتظمة، والدولة تكلفت 6 مليار و2 مليون الفترة الماضية فى دعم العمالة غير المنتظمة".

وتحدثت الوزيرة عن ملف الإغاثة، قائلة: "تعرضنا لأكثر من حادث خلال الآونة الأخيرة، منها مصنع العبور، وحادث قطار سوهاج، وقطار قليوب، وفى حادث العبور رفعنا التعويضات إلى 50 ألف، وهناك قرار وزارى برفع التعويضات من 10 آلاف، لـ 50 ألف وفى الحوادث الكبيرة يصل 100 ألف، ولا يوجد شئ يعوض الأرواح ولكن هناك أسر تحتاج للرعاية".

وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن 3.8 مليون أسرة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة، متابعة: "نحاول الوصول إلى 4 مليون أسرة، لأن هناك أسر منتظرة، وقريبا سيكون هناك أسر تنضم فى تكافل وكرامة".

واستكملت: "نستهدف الوصول إلى 20 ألف رائدة وخريجة لتكافل وكرامة، والتعاقد على 10 آلاف تابلت للرائدات، للقيام برصد ميدانى وحقيقى للأسر الأكثر احتياجا، والرائدات لن يعينوا، هم متطوعات، مؤكدة أن موضوع التوعية مهم جدا، لأن الريف ملئ بالمعتقدات الخاطئة، وطلبنا من الموازنة العامة مبلغ 5.8 مليار جنيه مصر لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية".

وقالت إن ملف حياة كريمة، هو استكمال للرعاية والحماية الاجتماعية، فى الريف، مشيرة إلى استهداف فرش 4.412 وحدة سكنية.

كما تحدثت وزيرة التضامن الاجتماعى، عن ملف الغارمات، وقالت إنهم على وشك سداد الغارمات القدامى، ويتم التعامل مع هذا الملف، ودراسة تشريع لوقف ومواجهة ملف الغارمات، وإعداد قاعدة بيانات للغارمات، "لمعرفة الجرم جاى منين".