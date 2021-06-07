القصبى: افتتاح أكبر مصنع للأجهزة التعويضية يعكس اهتمام السيسى بجميع القضايا

جدة - نرمين السيد - أكد عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بذلت جهد غير مسبوق فى العديد من القضايا الاجتماعية، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعى التى تقوم بجهد غير مسبوق فى دعم وعلاج القضايا الاجتماعية.





وأضاف القصبى، خلال اجتماع اللجنة، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وبحضور وكيلى اللجنة وأعضاء تضامن النواب، لمناقشة مفتوحة فى عدد من القضايا أبرزها دعم جهود مكافحة وعلاج الإدمان، أن الوزيرة طرحت مجموعة من القضايا المهمة، مضيفًا: "نحن أيضا نطرح القضايا بكل شفافية بحثا لإيجاد حلول لها خلال اجتماعات اللجنة الماضية والمقبلة". وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى "الأب والإنسان" بافتتاح أكبر مصنع للأجهزة التعويضية يعكس مدى اهتمامه بجميع القضايا لتقديم الأفضل دائما لمصر، مخاطبا المنظمات الخارجية المعنية بحقوق الإنسان التى تكيل بمكيالين قائلا: "700 مليار جنيه تم تخصصها فى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى من أجل حياة كريمة لأهالينا فى الريف المصرى".

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