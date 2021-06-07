القديسين تحتفل بالمطران منير حنا قبل رحيله

جدة - نرمين السيد - دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، لتعلن بدء صلوات خدمة تكريم الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة وزوجته على خدمتهما الطويلة بالكنيسة، والتى استمرت نحو 21 عاما فى موقع رئيس الأساقفة و21 عاما آخرين بمستشفى منوف التابعة للكنيسة حيث خدم فيها المطران كطبيب ثم مدير مستشفى.





فيما بدأ موكب المطران الدكتور منير حنا، فى الدخول ليعلن بدء الصلوات، إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة، وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة فى نهاية الموكب الكنسى الذى ينتهى بهيكل الكنيسة.

بعدها يبدأ كورال الكنيسة فى ترديد ترنيمة "لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لى مكان فى سماك".

كانت كاتدرائية جميع القديسين، قد كثفت استعداداتها لاستقبال الحدث حيث أضاءت الكاتدرائية أنوارها التى تضاء فى الاحتفالات الكبرى، واستقبلت على مدار اليومين الماضيين عدد غير قليل من رؤساء أساقفة الكنيسة، حول العالم أبرزهم جوسيا فيرون الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية فى العالم وجاستن بادى رئيس أساقفة جنوب السودان ورئيس اتحاد كنائس جنوب الكرة الأرضية وحزقيال كوندو رئيس أساقفة السودان وفولى بيتش رئيس أساقفة إقليم الكنيسة الأنجليكانية بأمريكا الشمالية.

فى نفس السياق، تستقبل الكنيسة عدد من رجال الدولة والشخصيات العامة التى أكدت حضورها فى حفل خدمة تكريم المطران، بالإضافة إلى ممثلين عن كافة الطوائف المسيحية وشعب الكنيسة.

بينما تعرض الكنيسة الأسقفية خلال الحفل لمحات عن حياة المطران منير حنا وخدمته فى الكنيسة ودوره الاجتماعى والثقافى والدينى، عبر الأنشطة المتعددة التى قدمتها الكنيسة الأسقفية طوال فترة رئاسته لها.