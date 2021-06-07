البابا تواضروس للمطران منير حنا: خدمتك متفانية للوطن والكنيسة

جدة - نرمين السيد - قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "المطران منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، صديق عزيز للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويشارك فى جميع المناسبات وبالطبع فى مجلس الكنائس المصرى".





وأضاف البابا تواضروس، فى فيديو مُسجل قدمه خصيصا فى خدمة تكريم المطران منير: "التقينا فى مناسبات عديدة سواء فى البيت البطريركى بالعباسية أو فى كنيسة جميع القديسين، والحقيقة نرى فى محبته الكبيرة وخدمته المتفانية والجهد والاهتمام ليس فقط بالكنيسة ولكن بالبلد أيضًا، هذه هى الحقيقة أن ما قدمته هو صورة نقية جيدة".

ووجه بابا الإسكندرية، كلمة للمطران منير، قائلا: "ستكون كشجرة مغروسة عند مجارى المياه التى تعطى ثمرها فى أوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح، نتذكرك بكل خير ونشكرك على كل ما قدمته من جهد وخدمة بمحبة نقية للمسيح والكنيسة المقدسة".

واستكمل: "نحن نقدر كل الأعمال الصالحة التى قمت بها فى خدمة الكنيسة هنا فى مصر وفى جميع أنحاء القرن الإفريقى، ليبارك الله حياتك ويمنحك النعمة ويحميك دائمًا وستكون خدمتك بعيدة عن المناصب الرسمية، لكن خدمة المسيح لا تنتهى أبدًا".

وتابع: "الرب يباركك فى كل عمل صالح ونصلى دائمًا من أجل محبة المسيح ووحدة الكنيسة ورؤيتنا لربح السماء، ليبارك الرب حياتك وعملك وعائلتك".

يذكر أن الكنيسة الأسقفية تحتفل اليوم بخدمة تكريم الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة وزوجته، على خدمتهما الطويلة بالكنيسة والتى استمرت نحو 21 عاما فى موقع رئيس الأساقفة و21 عاما آخرين بمستشفى منوف التابعة للكنيسة حيث خدم فيها المطران كطبيب ثم مدير مستشفى.