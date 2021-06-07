نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2021 من موقع المصرية للاتصالات في المقال التالي
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2021 هو واحد من ضمن الأمور التي تشغل الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بمعرفة قيمة فاتورة الهاتف المنزلي وقيمة الاشتراك الذي يتم دفعة للشركة في كل فترة نظير استخدام خدماتها حيث في حالة عدم سداد قيمة الفاتورة يتم قطع الخدمة عن العميل.
فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2021
قامت الشركة المصرية للاتصالات بتوفير العديد من الطرق الإلكترونية التي يمكن للمستخدم إن يحصل منها علي قيمة الفاتورة الخاصة بالهاتف المنزلي وتتمثل هذه الطرق أما عن طريق الموقع الإلكتروني لها علي شبكة الأنترنت أو من خلال رقم خدمة العملاء وهو 111 حيث إن ذلك يسهل الكثير من الوقت والجهد علي العميل أثناء القيام بعملية الاستعلام.
طريقة دفع فاتورة الأرضي
يمكن إن يتم دفع قيمة الفاتورة إلكترونياً من خلال موقع الشركة علي شبكة الأنترنت حيث يكون ذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون تبعاً للأتي:
- زيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق رقم الهاتف ورقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من قائمة الموقع الجانبية الفواتير.
- تقوم باختيار من الصفحة التي تظهر لك الفاتورة التي ترغب في سدادها.
- تحديد وسيلة الدفع المناسبة لك من الوسائل المتاحة.
- تكتب قيمة المبلغ المراد دفعة.
- بعد ذلك تقوم بكتابة بيانات الدفع.
- الضغط علي زر السداد.
- يتم إرسال لك رقم الفاتورة.
رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2021
تستطيع القيام بالاستعلام عن فاتورة شهر يونيو الخاصة بالهاتف المنزلي حيث يكون ذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:
- الانتقال إلي صفحة الاستعلام عن فاتورة الأرضي.
- تقوم بكتابة كود المحافظة التابع لها.
- بعد ذلك تكتب رقم الهاتف الأرضي.
- تقوم بالنقر علي زر عرض الفاتورة.
- تعرض لك الفاتورة في صفحة أخري.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2021 من موقع المصرية للاتصالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.