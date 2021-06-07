انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الصحة تعلن موعد إنتاج لقاح سينوفاك الصيني والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، لقناة إم بي سي مصر التلفزيونية الخاصة، مساء الأحد، إن أول إنتاج للقاح سينوفاك في مصر سيكون يوم 15 يونيو، وسيحتاج إلى 6 أسابيع لإجراء الفحوصات قبل إطلاقه في مراكز التطعيم.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تتوقع الحصول هذا الشهر على مواد أولية لتصنيع 4.2 مليون جرعة إضافية من لقاح سينوفاك، وأن الدولة تستهدف إنتاج 40 مليون جرعة هذا العام.

وذكرت وزارة الصحة في وقت سابق أن لقاح “سينوفاك” أثبت فاعليته بنسبة 91٪ على الممتحنين من الفئات العامة، بحسب الدراسات السريرية التي أجريت على اللقاح في 7 دول مختلفة، منها (البرازيل – تشيلي – تركيا – إندونيسيا – الصين – هونج كونج – الفلبينيين).

وسيتلقى المواطنون الذين يتلقون لقاح Sinovac الجرعة الثانية بعد 21 يومًا (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.

وقالت وزيرة الصحة إن القاهرة تتوقع أيضًا التوصل إلى اتفاق قريبًا مع شركة عالمية لإنتاج لقاح أوروبي في مصر.

وكان مجلس الوزراء قد قال في وقت سابق إن مصر تسعى لإنتاج لقاح استرازينيكا محليًا.

وتسعى مصر بعد تلقيها لعدة ملايين من لقاحات سينوفارم واسترازينيكا، إلى تطعيم 40٪ من سكانها بحلول نهاية هذا العام، ويبلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية حوالي 100 مليون نسمة (سجل الآن للحصول علي اللقاح).

يذكر أن مصر تسلمت في مايو الماضي دفعة من المواد الخام لإنتاج مليوني جرعة من لقاح سينوفاك بعد توقيع اتفاقية لإنتاج اللقاح محليًا وتوزيعه في مصر ودول أفريقية أخرى.