وزير التعليم: تسجيل طلاب الثانوية العامة إجاباتهم على «البابل شيت» إلزمي.. و«التابلت» اختياري

/635011/وزير-التعليم-تسجيل-طلاب-الثانوية-العامة-إجاباتهم-على-البابل-شيت-إلزمي-والتابلت-اختياري

أكد وزير التربية والتعليم و التعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن تسجيل طلاب الثانوية العام إجاباتهم علي "البابل شيت" الزامي، أما تسجيل الاجابات على التابلت فهو اختياري اختياري لتأمين الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2021

جاء ذلك خلال رد وزير التربية و التعليم علي استفسارات أولياء الأمور علي أحد جروبات أحد مواقع التواصل الاجتماعي « الواتس آب» حيث كرر تأكيده علي أن مسألة أداء طلاب الثانوية العامة الامتحانات مختلفة في المواد الموحده، لا علاقة له بتكافؤ فرص من اى نوع، مضيفا أن تنسيق شعبة علمي مختلف عن تنسيق شعبة أدبي، والحد الادنى للقبول بالجامعات مختلف وبالتالي الامتحانات موحدة لمن يتم تنسيقهم سويا فقط.

ودعا طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور بمساعدة أبنائهم وتحضيرهم للامتحانات، مشيرا أن مهمة الشؤون الاكاديمية والتنفيذية مسئولية وزارة التربية و التعليم، مؤكدا أن قواعد الامتحانات تطبق على الجميع والتنسيق أيضا على الجميع.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021

وأكد وزير التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة صممت من قبل خبراء المركز القومي للامتحانات، الذين واضعوها بشكل متوازن بين عدد الاسئلة ومستويات الصعوبة والوقت المتاح.

وأوضح الوزير، أن الوزارة ندرس كل هذه الامور من أجل الطلاب، مشيرًا أن الوزارة سوف تمنح طلاب التابلت وقتا اضافيا يختلف من امتحان لاخر حتى يتمكنوا من رصد الاجابات على النظامين الورقي والالكتروني وهذا غير منصوص عليه في الجدول المعلن.

الجدير بالذكر، أن وزارة التربية و التعليم أعلنت مواعيد امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الماضي، حيث تقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 10 يوليو للشعبة الادبية و 11 يوليو للشعبة العلمية ن حيث يخوض الامتحانات ما يصل إلي 674 ألف طالب وطالبة في شعبة الثانوية العامة الثالاثة.