/635014/وفاة-رئيس-كنترول-امتحانات-الثانوية-العامة-2021-التفاصيل

نعي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة 2021 ،منذ قليل، أسامة شاهين، رئيس كنترول الثانوية العامة القاهرة، المعروف باسم كنترول السنية، المسئول عن تصحيح ورصد درجات الطلاب في محافظة الجيزة وبعض الإدارات التعليمية في القاهرة.

حزن بالإدارات التعليمية لوفاة رئيس كنترول الثانوية العامة بالقاهرة

وشهدت كنترولات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، ولجان النظام والمراقبة التابعة لها حالة من الحزن علي الفقيد الذي تدرج في المناصب داخل كنترولات الثانوية العامة.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يوليو

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة سوف تنطلق يوم 10 يوليو القادم لطلابب الشعبة الأدبية وتنتهي يوم 29 يوليو و 11 يوليو تنطلق الامتحانات الشعبة العلمية التي تنتهي يوم 2 اغسطس، حيث يخوض الاختبارات ما يصل إلي 674 ألف طالب وطالبة من الطلاب النظاميين والمنازل ومقسمي المواد الدراسية والمستشفيات و السجون.

كما تعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، في ظل إجراءات تأمينية مشددة لمواجهة الغش الالكتروني ومنع تسريب الاسئلة، حيث تقرر تركيب كاميرات في اللجان ، اضافة الي اعتماد علي شبكات انترنت داخلية تعتمد علي ألياف الضوئية لا يمكن اختراقها من الخارج.

الجدير بالاشارة ، أن جدول امتحانات الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد الموافق 11 يوليو 2021، امتحان اللغة العربية في زمن مدته 3 ساعات - الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 من الساعة العاشرة صباحًا حتي الثانية عشر ظهرًا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية - الخميس الموافق 15 يوليو 2021 امتحان الجغرافيا - الأحد الموافق 18 يوليو 2021 امتحان مادة الفلسفة والمنطق في زمن مدته ثلاث ساعات. - يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021 بامتحان مادة التاريخ. - الثلاثاء 27 يوليو امتحان علم النفس والاجتماع. - الخميس الموافق 29 يوليو 2021 امتحان مادة اللغة الأجنبيه الأولي.