/635008/وزيرة-التضامن-نستهدف-4مليون-مستفيد-من-برنامج-تكافل-وكرامة-وإعداد-تشريع-بشأن-الغارمات-صور

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة حياة كريمة هي أكبر مشروع تنموي لتطوير وتنمية الريف المصري والنهوض به، وتكلفته ستتخطي نحو 700 مليار جنيه.

حياة كريمة

وأضافت الدكتورة نيفين القباج ،وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، أن مبادرة حياة كريمة تدخل فيها 10 وزارات، وتستهدف توفير كل الخدمات في الريف، من شبكات الصرف الصحي، والغاز، الكهرباء، والتأمين الصحي الشامل، وتطوير البنية التحتية، والهدف توفير حياة كريمة ولائقة للمواطن.

التسرب من التعليم

وتابعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نستهدف الأطفال المتسربون من التعليم، حيث يوجد ما يقرب من مليون طفل خارج التعليم، وكذلك الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، والاهتمام بالنساء في سن الحمل والإنحاب، والتمكين الاقتصادي، والتوعية، ودعم المزارعين، والفلاحين، وإقامة حدات إنتاجية علي مستوي الريف، وتوعية المقبلين علي الزواج، ورعاية المسنين والأسر الفقيرة".

برنامج سكن كريم

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، إلي أن برنامج سكن كريم يستهدف، 120 ألف أسرة، لتأهيل منازلهم، وقالت: يوجد نحو 200 ألف أسرة، ونستهدف الأسر الأفقر، والمنازل المتهالكة، ويتم تأهيلها ودهان المنازل من الخارج، وبرنامج سكن كريم مخصص له تكلفة نحو 25 مليار جنيه مصري.

مشروع تنمية الاسرة والطفولة

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، علي الاهتمام أيضا بمشروع تنمية الأسرة والطفولة، والتوسع في الحضانات، لرعاية وحماية الأطفال، وهناك مشروعات عديدة للتمكين الاقتصادي، وتطوير مراكز أسر منتجة، ونقل أصول منتجية، وقروض ميسرة، دعم الغذاء والإقلال من نسبة الإنيميا لدي الأطفال.

واستطردت الدكتورة نيفين القباج ،وزيرة التضامن ،: "في الفترة الأخيرة نركز علي مبادرة حياة كريمة، كما نركز علي ملف الحماية والرعاية الاجتماعية والحماية من الفقر، وفتحنا الباب للأسر الكافلة، وركزنا أيضاً علي دعم العمالة غير المنتظمة، والدولة تكلفت 6 مليار و2 مليون الفترة الماضية في دعم العمالة غير المنتظمة".

حالات الاغاثة

وتحدثت الوزيرة عن ملف الإغاثة، قائلة: "تعرضنا لأكثر من حادث خلال الآونة الأخيرة، منها مصنع العبور، وحادث قطار سوهاج، وقطار قليوب، وفي حادث العبور رفعنا التعويضات إلي 50 ألف، وهناك قرار وزاري برفع التعويضات من 10 آلاف، ل50 ألف وفي الحوادث الكبيرة يصل 100 ألف، ولا يوجد شئ يعوض الأرواح ولكن هناك أسر تحتاج للرعاية". وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن 3.8 مليون أسرة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة، متابعة: "نحاول الوصول إلي 4 مليون أسرة، لأن هناك أسر منتظرة، وقريبا سيكون هناك أسر تنضم في تكافل وكرامة".

اقرا ايضا:تضامن النواب تثنى على مبادرة حياة كريمة.. والمنظمات الحقوقية تكيل بمكاليين «صور»

واستكملت وزيرة التضامن الاجتماعي ،نيفين القباج: "نستهدف الوصول إلي 20 ألف رائدة وخريجة لتكافل وكرامة، والتعاقد علي 10 آلاف تابلت للرائدات، للقيام برصد ميداني وحقيقي للأسر الأكثر احتياجا، والرائدات لن يعينوا، هم متطوعات ،وموضوع التوعية مهم جدا، لأن الريف ملئ بالمعتقدات الخاطئة، وطلبنا من الموازنة العامة مبلغ 5.8 مليار جنيه مصر لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية".

وقالت إن ملف حياة كريمة، هو استكمال للرعاية والحماية الاجتماعية، في الريف، مشيرة إلي استهداف فرش 4412 وحدة سكنية.

كما تحدثت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن ملف الغارمات، وقالت إنهم علي وشك سداد الغارمات القدامي، ويتم التعامل مع هذا الملف، ودراسة تشريع لوقف ومواجهة ملف الغارمات، وإعداد قاعدة بيانات للغارمات، "لمعرفة الجرم جاي منين".