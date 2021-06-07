/635013/الوزير-سلاح-مجلس-الزمالك-لإستعادة-أرض-٦-أكتوبر

بدأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالات مكثفة، في محاولة الوصول لحل الأزمة، مع هيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة الإسكان، وعدد من الجهات المعنية، لحل أزمة أرض ندي لقلعة البيضاء، بمدينة 6 أكتوبر، بعد أخذ الأرض من النادي بسبب التأخر في عملية الإنشاء.

شهد شهر يونيو العام الماضى أحاديث حول سحب أرض النادى لعدم سداد الأقساط، وكذلك عدم وجود أعمال إنشائية بالمشروع، وهو ما نفاه حينها المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، مؤكدا أن الأرض مازالت مخصصة لصالح النادى، ولا يوجد أي قرارات بشأن سحب الأرض.

سبب سحب الأرض من الزمالك

أكد طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك في لقاء حصري علي قناة الزمالك، انه تم سحب الأرض من نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، بعد تحصيل قيمة 2000 عضوية للنادي، تم سحب الأرض والتي يبلغ أكثر من 120 فدان، بسبب عدم البت في الإنشاء من قبل النادي، ولو بنسبة 2 %، وعدم إثبات الجدية في تنفيذ المشروع.

موعد مباراة الزمالك ضد أسوان

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن ناحيه اخري يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية لحين استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ضغط الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مران أمس على الجانب البدني للاعبين لرفع معدلات لياقتهم البدنية، كما عقد عدة جلسات مختلفة خلال تدريبات الفريق مساء أمس السبت، وذلك من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية .