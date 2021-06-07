وزير التعليم العالى يوجه بإعداد خطة مستقبلية لمدينة الأبحاث لمدة 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، اليوم الإثنين، اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتورة منى محمود عبداللطيف قائم بعمل مدير المدينة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.





فى بداية الاجتماع، قدم الوزير الشكر للدكتورة مها الدملاوى، مدير المعهد السابق عن جهودها خلال فترة توليها إدارة المدينة، ودورها فى تنسيق العمل وتحقيق العديد من الإنجازات داخل المدينة.

وطالب الوزير بإعداد خطة مستقبلية للمدينة لمدة 5 سنوات قادمة، تتضمن الخطط البحثية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجامعات التكنولوجية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الإسكندرية، بما يحقق التكامل والترابط بين المدينة والمؤسسات الأكاديمية، وفى ضوء التطورات التى شهدتها مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية التى وضعتها على الخريطة التعليمية والبحثية والعلاجية.

وأكد على أهمية النشر العلمى، بما ينعكس إيجابيًا على جودة البحث العلمى فى مصر للنهوض بالبحث العلمى، وتطوير الأبحاث العلمية التى تخدم خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس إنجازات المدينة خلال الفترة من عام 2020 حتى مايو 2021، ومن أهمها: أبحاث النشر الدولى فى مجالات التطبيقات التكنولوجية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة والسكان، والمياه، والطاقة، والبيئة وحماية الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشاركة فى العديد من المؤتمرات، وورش العمل، والندوات، والمحاضرات، والدورات التدريبية، وزيادة عدد براءات الاختراع، وكذلك الحصول على العديد من الجوائز العلمية والتقديرية والتشجعية، فضلاً عن توقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون.

وفى إطار الدور الريادى للمدينة فى خدمة المجتمع، تم إعداد وتنفيذ دورات شتوية وصيفية لطلاب المدارس، واستضافة اليوم العالمى للمياه بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية، وكذلك القيام بحملة توعية عن فيروس كورونا لطلاب المدارس والعاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث كالترقيات والتعيينات بالمدينة.