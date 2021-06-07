مدبولى يتابع موقف المشروعات الجارى تنفيذها بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومحمد الشريف، محافظ الاسكندرية، واللواء أحمد العزازى، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولى عدد من الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أن الهدف من عقد اجتماع اليوم هو متابعة الموقف بشان بعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها على أرض محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لتذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، سعيًا لدفع معدلات الإنجاز بتلك المشروعات، والإسراع بدخولها الخدمة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى جهود الدولة فى التعامل مع ملف تطوير المناطق العشوائية، وما تم تنفيذه من مشروعات فى محافظة الإسكندرية كـ "بشائر الخير" وغيرها، والتى تضمنت إقامة آلاف الوحدات السكنية فى المحافظة، موضحًا أنه تم نقل عدد كبير من الأهالى من قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة إلى تلك الوحدات، ويتمتعون حاليًا بجودة حياة، مؤكدًا أن الدولة مستمرة فى بذل الجهود لتطوير باقى المناطق العشوائية، ونقل أهالينا إلى مشروعات سكنية مخططة تتوافر بها جميع الخدمات التى يحتاجها المنتقلون إلى تلك المشروعات.

وأكد أهمية عقد المزيد من اللقاءات والحوارات مع المواطنين الذين سيتم نقلهم إلى المشروعات السكنية المخططة، وشرح جميع الأمور لهم ببساطة حتى لا نعطى فرصة لمروجى الشائعات لبث اللغط ونشر الأكاذيب بين الأهالى القاطنين بهذه المناطق، لافتًا إلى أن الدولة توفر وحدات سكنية للمواطنين المنتقلين من تلك المناطق، إلى جانب محلات وورش بديلة للأهالى الذين سيتم نقلهم، مكلفًا بتوفير مناطق حرفية لهم، وطمأنتهم بأن الدولة مستمرة فى العمل على توفير حياة كريمة لهم، وتعويضهم عن الظروف الصعبة التى عاشوا فيها على مر السنوات الماضية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الصدد.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم اقامتها فى نطاق المحافظة فى مختلف القطاعات ونسب ومعدلات تنفيذ تلك المشروعات، موضحًا أنه تم استعراض الموقف بمشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية على مستوى محافظة الإسكندرية، إلى جانب استكمال تطوير المحاور المرورية، والتوسع فى الطرق الجديدة داخل المحافظة، بما يسهم فى سهولة حركة المواطنين والزائرين لها، فضلاً عن جهود استكمال مشروعات تطوير المناطق العشوائية، وكذلك مشروعات إعادة ترميم وتطوير المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية بالاسكندرية لإعادتها إلى سابق عهدها، وزيادة الحركة السياحية لها.