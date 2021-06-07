الأنبا عمانوئيل يفتتح مستوصف الراهبات فى إسنا

ويتضمن المستوصف عدة تخصصات ومعمل للتحاليل، وحضر الافتتاح عديد من القيادات التنفيذية لمدنية إسنا وقيادات التربية والتعليم والقيادات الشعبية وأعضاء البرلمان وممثلى المجتمع المدنى وممثلى الكنيسة الأرثوذكسية وعلماء الأزهر والأوقاف والآباء الفرنسيسكان، وكل فريق الجيش الأبيض العامل فى المستوصف.
وقد عبر أهالى مدينة إسنا عن سعادتهم بهذا المستوصف لعلاج المرضى الأشد فقرا.
ويذكر أن تاريخ المستوصف يرجع إلى أكثر من 70 عام حيث جاء إلى أرض مصر بمدينة أسنا 5 راهبات إيطاليات كان هدفهم الوحيد هو نشر الحب والسلام والوحدة بين البشر دون تفرقه.
والمستوصف فى خدمة أهل إسنا الكرام والقرى المجاورة وبالأخص الأشد فقرا.
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