المصريين الأحرار: مصر ترسى دعائم الاستقرار بإعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مصر وقيادتها الرشيدة تتوج جهودها القوية لخدمة الدولة الفلسطينية من خلال إرساء الاستقرار بخطوة إعادة إعمار غزة ورسم خارطة واضحة تحفظ حقوق الشعب الفلسطينى المكلوم، مؤكدًا أن وجود معدات وشركات مصرية داخل غزة نقطة ضوء وأول مسارات الإعمار تمهيدًا للانطلاق.





وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الدولة المصرية كانت وستظل داعمًا للقضية الفلسطينية بالفعل والقول بحكم العلاقة التاريخية وما تحتضن فلسطين من مقدسات ولاسيما باعتبار قطاع غزة مسألة أمن قومى مصر بالدرجة الأولى، فإن المبادرة المصرية لإعمار غزة كانت حافزَا للعالم وتسليط الضوء على ذاك الملف الهام. وأكد "خليل" فى تصريحات صحفية، أن مصر العُظمى استطاعت بجدارة تحقيق الهدنة ووقف تبادل إطلاق النار والقذائف حفاظًا على أرواح الأبرياء يعكس مكانة بلادنا وجدارة أجهزتها وقوة رؤية وبصيرة رئيس مصر الأصيل، ونجاحها يفتح أبواب الحوار للتوصل والمفاوضات لحل الدولتين وحفظ سيادة الدولة الفلسطينية. وأشار إلى أن ما يتداول عن تداول الأسرى يبرز نجاح الدور المصرى لفتح صفحة جديدة من التفاوض للعمل على تسوية الأوضاع بما يخدم الشعب الفلسطينى ويساهم فى خطوات إعمار قطاع غزة وخروجه من وطأة الحصار.

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