انت الان تتابع تفاصيل خبر مخالفات مرور السيارات 2021 والاستعلام عنها والتظلم ضدها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مخالفات مرور السيارات 2021 ، وطريقة الاستعلام عنها، والتظلم ضدها وسدادها إلكترونيا، هو ما سنناقشه في هذا المقال، المقدم لكم عبر موقعنا مصر فايف. فمنذ جائحة كورونا التي انتشرت، ليس فقط في مصر، بل في العالم أجمع، منذ ما يقارب العام، وفرض التباعد الاجتماعي، وجدنا العديد من الوزارات، والمؤسسات الحكومية المصرية، تلجأ لاستخدام المنصات الإلكترونية، لتساعد المواطنين على إتمام مصالحهم الحكومية، كمثال ما فعلت وزارة الداخلية، عبر استخدامها بوابة إلكترونية مخصصة للشئون المرورية; وقد ساعدت تلك المنصة، وبشكل كبير المواطنين، على إتمام مصالحهم، المتعلقة بالشئون المرورية: كالاستعلام عن مخالفات السيارات، والتظلم ضدها، وسدادها، وكذلك تجديد الرخص، كذلك نقل ملكية السيارات، وغيرها ببعض النقرات. الخدمات المقدمة عبر بوابة المرور المصرية 2021: الاستعلام عن مخالفات مرور السيارات 2021. التظلم ضد المخالفات المرورية 2021. سداد مخالفات السيارات 2021. تجديد رخصة السيارة 2021. تجديد رخصة القيادة 2021. التقديم على بدل فاقد، أو بدل تالف، لرخصة السيارة 2021. التقديم على بدل فاقد، أو بدل تالف، للرخصة الشخصية 2021. التقديم على طلب استخراج ملصق إلكتروني. مخالفات مرور السيارات 2021 وطريقة الاستعلام عنها يمكنك الاستعلام عن مخالفات السيارات، باتباع الخطوات القليلة الآتية: قم بالدخول الدخول إلى، موقع نيابة المرور المصري الإلكتروني الرسمي، في أول خطوات الاستعلام. الآن، وفي ثاني خطوات الاستعلام، عن مخالفات مرور السيارات، قم بالنقر على تبويت الاستعلام على مخالفات المرور. وفي الخطوة الثالثة قم باختيار نوع المخالفة: مخالفة رخصة السيارة. الآن، عليك إدخال بيانات لوحة العربية (رقم اللوحة)، وكذلك بيانات قائدها(رقمه القومي). وفي نهاية خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات، اضغط على تبويت استعلم، فستظهر لك صفحة، توضح المخالفات السيارة التي عليك سدادها، كما يمكنك أيضا دفع الغرامات، أو التظلم ضدها إلكترونيا. سداد مخالفات المرور: بعد الاطلاع على مخالفات مرور السيارات 2021، يمكنك سدادها إلكترونيا، باتباع الخطوات التالية: اضغط على طلب استخراج الغرامات. قم بقراءة، الأحكام والشروط، التي تظهر أمامك في الشاشة، ومن ثمة قم بالموافقة عليها. يتوجب عليك الآن، إتمام إدخال بياناتك. اختار الدفع إلكترونيا (عبر الإنترنت). قم بإدخال معلومات بطاقتك الائتمانية، التي ستدفع بواسطاتها، مع العلم أنه يمكنك الدفع عن طريق أية بطاقة ائتمانية، لأي بنك في مصر. التظلم ضد مخالفات مرور السيارات 2021: بعدما استعلمت عن مخالفات مرور السيارة الخاصة بك، وكنت تريد التظلم ضدها، يمكنك ذلك، عبر اتباع الخطوات الآتية: ادخل مرة أخرى، للصفحة الرئيسية لموقع النيابة العامة المصرية. قم بالضغط على خانة التظلمات. الآن، قم بالاختيار ما بين التظلم على رخصة القيادة، أم التظلم على رخصة السيارة. ادخل رقمك القومي، ثم انقر على تفاصيل المخالفات لاستعراضها. الآن، ستظهر لك كافة تفصيل المخالفات المرورية، التي عليك سدادها. قم بتحديد المخالفة التي تريد التقدم بطلب تظلم ضدها، موضحا أسباب طلبك للتظلم. وفي نهاية خطوات التقدم بالتظلم، قم بالنقر على تظلم، لإتمام الخطوات، وستجد أمامك على الشاشة، إيصال التظلم، ورقمه، ويتوجب عليك الاحتفاظ بالرقم، لكي ما تتابع نتيجة التظلم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخالفات مرور السيارات 2021 والاستعلام عنها والتظلم ضدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.