/635018/طائرة-الزمالك-في-الدور-الـ-16-بكأس-مصر-علي-حساب-سبورتينج

حقق فريق الكرة الطائرة الأول بنادى الزمالك الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 3 / صفر، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم فى دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر على صالة نادى الزمالك.

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالى:

25/10 لصالح الزمالك.

25/14 لصالح الزمالك.

25/16 لصالح الزمالك.

مكاسب فريق الزمالك في المباراة

حجز فريق الطائرة بنادي الزمالك مقعد في الدور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعد تغلبة علي فريق سبورتينج، بنتيجة ثلاثة مقابل لا شئ، في لقاء جمع بين الفريقين في الدور الثاني والثلاثون من البطولة، وشهد علي اللقاء صالة نادي القلعة البيضاء.

ينتظر الزمالك متربع في الدور الستة عشر، الفائز من مباراة فريق دولفى وفريق بايونير، في الدور الثاني والثلاثون من البطولة،تفوق الزمالك في مباراة اليوم تحت قيادة لمدير الفني محمد اللقاني.

الفرق المتأهلة للدور الـ 16

تأهل إلى دور السادس عشر مباشرة كل من الطيران وقارون والصيد والاتحاد السكندرى والشمس وناصر أبناء الشعب لاعتذار الأندية التى كانت من المقرر أن تخوض دور الـ32 أمامهم.

توج فريق طائرة الأهلى الأربعاء الماضى بلقب الدورى الممتاز بالفوز على الزمالك 3 / 0 على صالة نادى المقاولون العرب.

أنهى فريق الأهلى للكرة الطائرة الدورى فى صدارة الترتيب بواقع62 نقطة، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والأهلى فى 20 مباراة إلا أن نتائج النقاط فى صالح الفريق الأحمر.

تدريبات فريق الزمالك قدم

ضغط الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مران اليوم على الجانب البدني للاعبين لرفع معدلات لياقتهم البدنية، كما عقد عدة جلسات مختلفة خلال تدريبات الفريق مساء أمس السبت، وذلك من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية .