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اتصالات النواب توصي بتوصيل الإنترنت بقري مركزي شبراخيت وإيتاي البارود بالبحيرة«صور»

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ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن سرعة الموافقة على توصيل كابل الانترنت لجميع قرى مركزى شبراخيت وآيتاى البارود بالبحيرة. 

الثانوية العامة 

واستعرضت النائبة فايزة صالح،عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، موضحة أنه جاء بناء علي الشكاوي العديدة من أولياء الأمور طلبة الثانوية وجميع مراحل التعليم وفي ظل استخدام التابلت في العملية التعليمية والأون لاين، خاصة أن الأهالي قاموا بالاشتراك وتقديم طلبات ولم تتخذ الإجراءات.

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وأوصت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بتوصيل وتوفير الانترنت بقري مركزي شبراخيت وإيتاي البارود بالبحيرة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.

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كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم توافر شبكات أرضية وانترنت بأغلب قرى أبو حمص بمحافظة البحيرة.

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وطالب أحمد العرجاوي،عضو مجلس النواب ، بسرعة إدخال شبكات أرضية وانترنت وخطوط أرضي، في قري مركز أبو حمص، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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