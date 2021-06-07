/635021/رجال-طائرة-الأهلي-يحقق-فوز-قوي-علي-الشرقية-للدخان-بكأس-مصر

حقق فريق السلة بالنادي الأهلي رجال، فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الشرقية للدخان، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وحرص خلالها محمد مصيلحي المدير الفني، على منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين ممن لم يشاركوا بشكل كبير خلال المباريات الماضية.

وأنهى الفريق الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-19، وتقدم في الشوط الثاني بنتيجة 25-15، قبل أن ينهي الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-23، ليحقق الفوز بثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.

الأهلي يتوج بالدوري علي حساب الزمالك

نجح فريق رجال طائرة الأهلي قبل عدة أيام في تحقيق الفوز بلقب بطولة الدوري المصري، للمرة الرابعة على التوالي، والثالثة والثلاثون في تاريخ النادي، بعد الفوز على الزمالك في ختام منافسات البطولة.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

وجاءت عدد بطولات كرة الطائرة 75 بطولة، منها 31 بطولة دوري مصري بالإضافة إلى 21 بطولة من كأس مصر، وكذلك 14 بطولة من الأندية الأفريقية.

بينما البطولة الأفريقية لأبطال الكؤوس توج بها الأهلي 6 مرات، والبطولة الأفرو الأوروبية مرة واحدة، وتوج بـ7 بطولات في البطولة العربية.

أما الزمالك فتوج بعدد 44 لقب، أفريقية أو محلية أو عربية.

وحصد الزمالك لقب الدوري 26 مرة، بينما حصد 5 بطولات من كأس مصر.

وحصد الأهلي بدوري القاهرة 7 مرات، وكأس السوبر مرة واحدة.

أما في الجانب الأفريقي، فحصد الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، وكأس أفريقيا مرة، والبطولة العربية مرتين.