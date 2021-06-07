وزير الأوقاف يقرر ندب محمد أحمد حامد لتسيير أعمال مدير مكتبة المخطوطات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد قرر وزير الأوقاف، بإيقاف محمد عبدالعزيز محمد القاضى مدير عام تجميع وتحقيق المخطوطات عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب لما نسب إليه من مخالفات.

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