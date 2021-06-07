وزير الأوقاف: 17.8 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحى حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير، عبر حسابه الرسمى عبر موقع "فيسبوك"، أن مديريات أوقاف الفيوم وبنى سويف والشرقية فى المقدمة على النحو التالى "الفيوم 1030 صكًا، الشرقية 1005 صكوك، بنى سويف 1001 صك".
وأشار إلى أن أفضل عشر مديريات أوقاف أداءً فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف هى "الفيوم 1030، الشرقية 1005، بنى سويف 1001، القاهرة 815، الجيزة 700، البحيرة 656، الدقهلية 606، المنيا 400، شمال سيناء 300، أسيوط 201".
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