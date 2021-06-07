سفير فرنسا بالقاهرة يشيد بالعلاقات بين بلاده ومصر على الصعيد الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامه السفير، مساء اليوم الاثنين، بمناسبة الزيارة التى يقوم بها وفد اقتصادى فرنسى يمثل 18 من كبرى الشركات الفرنسية.

وأعرب السفير، عن ترحيبه بالوفد باعتباره الأول الذى يزور القاهرة منذ شهر مارس 2020؛ نظرًا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها جائحة فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون التجارى بين البلدين.

من جانبه، أكد فيليب جارسيا المستشار التجارى لسفارة فرنسا فى مصر مدير وكالة بيزنس فرانس بالقاهرة - فى تصريحات للصحفيين على هامش الاحتفال - أهمية قيام الوفد الذى يضم 18 شركة فرنسية بزيارة إلى القاهرة والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الدولية يخصصون مصادر مالية كبيرة لصالح التنمية الاقتصادية المستدامة فى مصر بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية، ويأتى من ضمن أولوياتهما تشجيع القطاع الخاص كى يلعب دورًا رئيسيًا فى النمو الاقتصادى المصرى وكذلك تسهيل توفير القروض للشركات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف أن الوفد الفرنسى سيعقد لقاءات، خلال الزيارة، مع المؤسسات المالية الدولية وكبرى مجموعات القطاع الخاص المصرى، كما سيتم عقد اجتماعات مع رؤساء كبريات الشركات المصرية وهى "اوراسكوم" و"حسن علام" و"المقاولون العرب" و"السويدى".

وأوضح أن قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والمياه وتنقية المياه والصناعات الغذائية الزراعية والأمن والتعليم والابتكار رقمنة سلاسل القيمة، تعد من ضمن أهم القطاعات التى توليها المؤسسات المالية الدولية وكذلك السلطات المصرية الأولوية حاليًا.