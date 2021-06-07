”الري” توضح تفاصيل مناسيب الفتحات بسد النهضة الإثيوبي 

أفادت وزاره الموارد المائية والري اليوم، حول ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مناسيب الفتحات بالسد الإثيوبي، توضيحا حول ما يلي:

- أقصى منسوب للمياه بالسد هو ٦٤٥ مترا، وأقصى منسوب للتخزين ٦٤٠ مترا ، ومنسوب قاع النهر عند السد ٥٠٠ متر (أي أن ارتفاع السد الرئيسي ١٤٥ مترا وأقصى ارتفاع لتخزين المياه ١٤٠ مترا).

- توجد فتحات مختلفة لتوليد الكهرباء وإمرار المياه تقع على مناسيب مختلفة

- توجد فتحتين لتصريف المياه تقع على منسوب (٥٤٢) مترا

- يتضمن السد عدد (٢) فتحات مخارج للتوربينات المنخفضة (التوليد المبكر) تقع على منسوب (٥٤٢) مترا، ولكي تقوم بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب (٥٦٠) مترا والمناظر لإجمالي حجم تخزين حوالي ٤ مليار

- يتضمن السد عدد (١١) فتحة مخارج للتوربينات العليا تقع على منسوب (٥٧٨) مترا، ولكي تقوم التوربينات العليا بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب (٥٩٠) مترا والمناظر لإجمالي حجم تخزين حوالي ١٥ مليارا.

- وهذا يعني أن فتحات تمرير المياه تقع على منسوب أقل من أقصى منسوب للسد بمقدار يتراوح بين (١٠٣) إلى (٦٧) مترا.

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